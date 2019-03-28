Сигнал для Росії: ВВС США одночасно підняли в повітря 24 винищувача F-22

На тлі того, як ВПС США перебудовують свою стратегію в рамках концепції нових загроз, що передбачає можливість відкритого протистояння з такими державами, як Китай чи Росія, демонстрація готовності своїх парків бойових літаків стає більш поширеним явищем, передає The drive.

26 березня свою міць продемонструвало 3-е крило ВПС США, що базується в Эльмендорфе (Анкоридж, Аляска). Льотчики одночасно підготували до зльоту 24 винищувача F-22, літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3 Sentry, а також стратегічний військово-транспортний літак C-17 Globemaster III.

Відповідне вправа під назвою «Слонова прогулянка» є вкрай важливим, так як літаки і льотчики, що входять до складу цього крила, одними з перших кинуться в зону кризи в тихоокеанському регіоні. Крім того, базуються в Эльмендорфе літаки F-22 і E-3 є важливою частиною американського протиповітряного «щита», спрямованого в бік Росії і забезпечує вплив США в Арктичному регіоні.

24 години на добу і 365 днів у році, протягом декількох хвилин після того, як прозвучить тривога, пара повністю озброєних і заправлених F-22 може бути злетіти в повітря і мчати до потенційним загрозам, чинним поблизу повітряного простору США.

Російські стратегічні бомбардувальники, танкери, літаки раннього попередження і шпигунські літаки і навіть супроводжують винищувачі є частими відвідувачами повітряного простору у холодних берегів Аляски.

До речі, США стали першою країною, що прийняла на озброєння винищувачі п’ятого покоління. Їх, крім іншого, відрізняє різко знижена радіолокаційну помітність. На сьогодні вироблено 187 серійних F-22.