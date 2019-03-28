Розслідування ЗМІ: У Сирії з’явилася нова ПВК, заснована в Україні екс-бійцем «Беркута»

Російська група розслідувачів військових конфліктів Conflict Intelligence Team (CIT) заявила, що в Сирії з’явилася нова приватна військова компанія (ПВК), створена спільно Україною і Росією.

Розслідувачі стверджують, що ПВК під назвою «Вега» підтримує сирійського президента Башара Асада і на відміну від найманців «Вагнера», має формальні ознаки статусу приватної військової компанії.

За даними CIT, бійці «Веги» тренують представників палестинської діаспори «Ліва аль-Кудс», але доказів безпосередньої участі цієї ПВК у бойових діях немає. Нашивки на формі так званих інструкторів свідчать про належність їх до компанії Vega Strategic Services. Компанія з такою ж назвою, пишуть розслідувачі, була створена на території України у квітні 2011 року в місті Миколаїв. Її заснували колишні члени міжнародних елітних та спеціальних підрозділів РФ і України.

Vega Strategic Services займалася охороною на кораблях і пропонувала послуги по забезпеченню безпеки приватним особам, а також компаніям. Через рік компанія змінила назву на Vegacy Strategic Services Ltd, а місцем її реєстрації значився Кіпр. У реєстрі компаній зазначено, що її очолював громадянин України Анатолій Смолін.

«Служив у різних частинах і підрозділах Військово-морського флоту і КДБ СРСР, а потім і в оперативних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України на офіцерських посадах — в ПМБР «Беркут», ОБР «Сокіл», Управління по боротьбі з організованою злочинністю та Відділі по боротьбі з бандитизмом УБОЗ», — йдеться в статті СІТ.

У травні 2018 року фірма була ліквідована.

Анатолій Смолін

Втім, представництва Vegacy Strategic Services Ltd продовжували працювати в Сирії, Великобританії, Німеччини та Таїланді, а компанії, безпосередньо пов’язані з Vegacy, існують в Росії та деяких містах України.

CIT пише, що співробітники Vegacy Strategic Services Ltd в Одесі та Миколаєві проводять курси підготовки операторів морської охорони іноземних судів.

Журналісти-розслідувачі зв’язалися з директором компанії Смоліним, однак він відповів коротко: без коментарів. CIT вказує, що на фото військових тренувань в Сирії, опублікованих в мережі, можна побачити чоловіка, схожого на Смоліна. Разом з ним угруповання «Ліва аль-Кудс» навчав ще один українець, одесссит Дмитро Джиникашвили. Раніше він працював у ПВК «Слов’янський корпус», а в 2016 році перейшов на роботу в агентство ANNA news, де затримався на рік.

Анатолій Смолін і Дмитро Джиникашвили

Смолій навчає «Ліва аль-Кудс» в Сирії

У CIT відзначили, що ПВК «Вега» є першою «класичної» приватної військової компанією, що діє в Сирії в інтересах сил Асада і з відома російського командування. Однак питання, хто саме фінансує цю групу, залишається невідомим.