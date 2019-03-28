На виборах половина всіх спостерігачів на дільницях працюватиме в інтересах Порошенко

Президент Петро Порошенко зареєстрував, не 13 тисяч спостерігачів на виборах, а 44 тисячі. І це — половина всіх 85 644 зареєстрованих спостерігачів на дільницях. Про це повідомила керівник громадської організації «Успішна варта» Наталія Наталина на своїй сторінці в Facebook.

Раніше Наталина повідомляла, що спостерігачів для Порошенка зареєструвала організація «Український центр демократичного суспільства» і «Солідарна молодь». Однак сьогодні на сайті ЦВК оновилися дані, і виявилося, що від «Українського центру демократичного суспільства» буде не 10 911 чоловік, а 28 368. Від «Солидарної молоді» — не 2 335, а 8 596. Ще 2 873 осіб пройшли від «Удару».

«Ще цікава організація Громадська організація «Всеукраїнський департамент виявлення та протидії корупції в органах влади та місцевого самоврядування», від якої йде 4073 спостерігача. Сайту цієї організації я не знайшла і жодних публічних заяв її керівників… А от у числі підписантів значиться цікава людина — Зінченко Валерій Олександрович. Саме з таким іменем, прізвищем та по батькові за дивним збігом обставин є помічник на громадських засадах народного депутата Паламарчука Миколу Петровича. Фракція Блок Петра Порошенка», — зазначила Наталія Наталина.

Скріншоти: Facebook/ Наталія Наталина