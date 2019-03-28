«Знайдемо навіть в Іспанії і посадимо!» — Гриценко

У середу, 27 березня, на телеканалі UA:Перший повинні були відбутися п’яті теледебати кандидатів у президенти. У студію запросили Анатолія Гриценка, Юрія Бойка та Олега Ляшка. Але погодився прийти і відповідати на запитання журналістів і експертів тільки Гриценко.

Його команда всіх посадить! «Якщо в парламенті є люди, які беруть хабарі — вони підуть під суд. Розенблат… Пашинський, який стріляв… — внесе генпрокурор подання — не кум президента, а генпрокурор, який покаже докази. І парламент проголосує! Импотентная прокурора або не хоче цього робити, або допомагає злочинцям уникнути відповідальності. Тому як тільки Рада проголосує — Розенблат буде арештований! Стріляти в людей, красти на бурштині — цього не буде!»

Інші корупціонери самі втечуть. «Смолій (голова Нацбанку, — ред.) напише заяву і піде. Чи буде відкрито справу! Те, що робиться зараз у сфері банків — це кошмар. Нацбанк це все бачить. Це не питання тиску! Я не буду тиснути. Він сам напише… Може цей балаболка-генпрокурор буде сидіти на місці? Ні, не буде. Ще до інавгурації, такі, як Смолій, як Луценко — самі втечуть».

Тому треба закрити кордони. «Коли я звертався до Авакова (з проханням закрити кордони після виборів, — ред.), то цьому передували мої звернення, і в ГПУ — теж, і Нацполиции, і СБУ. Я називаю імена: Березенко, Ковальчук, а також генерали Федоров, Кононекно, Довженко, працюючи в СБУ, провокують порушення закону. Тому для них треба закрити дорогу. Тому що зараз їх кум-прокурор покриває. Але ми все одно їх знайдемо і на віллах в Іспанії теж».

Не дозволить нікому заважати. «Якщо спробують мене зламати — не дам. Ніхто не забере повноваження у президента на реалізацію чесного європейського курсу. У парламенті будуть заважати? Наше завдання провести туди професіоналів — працювати. Буде заважати Слуга народу, Кухар народу — значить, і цей блок буде відсунутий».

Суддів-корупціонерів — довічне ув’язнення. «Все є для нормальної роботи суддів — досить мотивів та ініціатив. Захмарні пенсії! Я додам покарання для хабарників: довічна тюрма без права амністії з конфіскацією майна».

Депутатів-кнопкодавів — вигнати з Ради. «Недоторканність депутатів скасована. Кожен голосує за себе. Тільки раз за сусіда натиснув — вилітаєш з парламенту! Я знайду механізм, повірте. Я почну з себе — процедуру імпічменту зробимо, я цей пакет проведу».

Силовиків — позбавити впливу на бізнес. «СБУ, прокуратуру, Нацполицию та всіх силовиків позбавимо впливу на економіку… Бізнесу нема чого буде переживати. Я зроблю так, щоб і парламент бізнесу був нецікавий — щоб не обелечивали в ньому».

Ось як виглядає економіка від Гриценка. «700 євро — середня зарплата, темпи зростання — 10% у рік, 2 млн нових високотехнологічних робочих місць, експорт руди, а використання ресурсу тут, виробництво і експорт вже готової продукції… Розмова з бізнесом простий: щоб держава не заважала, і дозволило платити тільки один податок, скасувавши всі тіньові податки, щоб прокуратура і СБУ не обелечивали».

І ще про гроші: голова Нафтогазу, каже, вступив аморально. «Я б Коболєва більше не залишав на цій посаді, навіть якщо б його зарплата стала 10 грн. Він вступив аморально. Суд проти РФ виграв не Коболєв, а юристи. Але премії отримало керівництво і за одну ніч перевело їх за кордон одразу… Так, мало заробляє чиновник обійдеться державі дуже дорого. Але рівень зарплати таких чиновників повинен обчислюватися десятками тисяч доларів. Не більше!».

Путін — міжнародний злочинець. «Окуповані території можна повернути і завтра — на умовах Путіна / Медведчука. Але цього не буде, я цього не допущу… Тільки на умовах України… За п’ять років ми це зможемо зробити… Треба зробити лінію розмежування в Донбасі як між двома Кореями: показати, що на нашій стороні — процвітання і багатство, щоб люди хотіли жити в Україні… А Путін повинен відповідати як міжнародний злочинець».

Хоче повернути офіцерські династії. «Примусовий призов буде скасовано. Територіальна оборона моделі Швеції і Фінлядніі, де спорядження і форма — будинку, а зброю — поруч… Якщо ровестники цього хлопця (питання з регіонів, — ред.) зараз ховаються, або мами бояться — цього не буде. Солдат буде захищений не тільки поки що є, але і на пенсії, в запасі. Поверну офіцерські династії».