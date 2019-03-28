НАБУ перестало розслідувати збагачення Павелко

Андрій Павелко

Національне антикорупційне бюро України закрило справу

щодо глави Федерації футболу, депутата Верховної Ради від фракції «Блок

Петра Порошенко» Андрія

Павелко. Про

це повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника агентства, НАБУ закрило кримінальну

провадження за фактом можливого незаконного збагачення чиновника. «Справа про

незаконне збагачення закрили», — пояснив він.

Крім того, джерело зазначило, що це справа відносно

Павелко закрили змушене, беручи до уваги рішення Конституційного суду,

який скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

У той же час розслідування справи про можливе декларування

Павелко недостовірної інформації триває.

Раніше SKELET-info повідомляв, що нардеп від «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул є партнером Павелко за корупційною схемою з привласнення понад 200 млн гривень «Родовід банку».

До цього телеканал ZIK розмістив знятий з ефіру

викривальний сюжет про Павелко.

До цього журналісти розповіли, як завод Федерації футболу

України по виробництву штучних футбольних полів монополізує ринок під

патронатом Павелко.

Також стало відомо, що Національне агентство з питань

запобігання корупції (НАПК) перевірить декларацію Павелко за 2015-2017 роки.