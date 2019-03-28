Бездомна кішка прийшла в фотостудію і стала моделлю, у неї навіть є «зарплата»

У красноярську дитячу фотостудію півроку тому забрела безпритульна кішка. Якийсь час вона приходила, то йшла, але в підсумку залишилася жити. Кішку назвали Флоридою і навіть дали їй роботу в якості «охоронця».

Через півроку Флорида отримала ще одну посаду: вона стала моделлю для дітей, які навчаються у фотошколі. За словами педагогів, діти в захваті від Флориди.

Флорида отримує зарплату» у вигляді двох пакетиків вологого корму кожен день. Педагоги студії возять її до ветеринара і стежать за станом її здоров’я.

«Незважаючи на скромну посаду «охоронця», в душі, здається, Флорида вважає себе справжнім директором дитячого технопарку і, поглядаючи з прищуром на шумливих учнів, щиро дивується, чому вони так вільно поводяться в її будинку», — розповідають педагоги.