Керівника “Енергоатому” вирішили не давати 22 мільйони премії

У проекті фінансового плану “НАЕК “Енергоатом” на 2019 рік більше немає згадки про преміювання президента держпідприємства Юрія Недашковського у розмірі 21,6 мільйона гривень.

В протоколі узгодження позицій Міністерство фінансів і Міністерство економрозвитку повідомили про намір “Енергоатому” підняти виплати президенту компанії з 654 тис грн до 2,45 млн грн у місяць.

Це планували влаштувати за рахунок преміювання в розмірі 21,6 млн грн протягом року. Мінфін назвав необґрунтованою пропозицію “Енергоатому” додати цю премію контракт з Недашковським. МЕРТ зазначив, що середньомісячні витрати на оплату праці президента зростуть в 3,8 рази в порівнянні з планом на 2018 рік.

При тому, що зростання чистого фінансового результату “Енергоатому” планується досягти виключно за рахунок збільшення тарифів на електроенергію і теплоенергію на 35,5% і 7% відповідно при зменшенні планового обсягу відпуску електроенергії на 0,7% і теплоенергії на 22,6%. “Енергоатом” врахував претензії міністерств і вирішив не збільшувати плату президенту, оскільки згідно з постановою НКРЭКУ від 12 грудня 2018 року №2-ДСК додаткові витрати на оплату праці президента не передбачені в тарифах на відпуск енергії. При цьому зменшення планів витрат на оплату праці президента не призведе до збільшення витрат на оплату праці інших працівників “Енергоатому”. Зростання середньої зарплати по “Енергоатому” складе 35,7%, тоді як членам правління передбачено збільшення на 44% (з 117 до 169 тис грн на місяць), адміністративно-управлінських працівників – на 48% (з 28 до 42 тис грн). В цілому по “Енергоатому” планується збільшити видатки на оплату праці 35,7 тисячі працівників до 11,58 млрд грн.

За фактом в 2018 році витрати на 31,9 тисячі атомників становили 8,07 млрд грн. Так, середньомісячна оплата праці одного працівника зросте з 19,9 тис грн до 27 тис грн. Доходи “Енергоатому” в 2019 році планують на рівні 59,53 млрд грн, що на 17,55 млрд грн більше плану на 2018 рік. Чистий прибуток планують у розмірі 7,12 млрд грн, тоді як торік планували в 22 рази менше – 0,33 млрд грн.