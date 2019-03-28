Співробітниця Мін’юст юсту отримала у подарунок два мільйони

Державний експерт експертної групи координації політики в сфері юстиції Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства юстиції України Валерія Новак отримала у подарунок два мільйони гривень.

Про це стало відомо із суттєвих змін в декларації чиновника.

27 березня Валерія Новак задекларувала подарунок у грошовій формі від Лариси Новак. У декларації чиновника за 2017 рік немає інформації про членів сім’ї, також біографічні дані Новак не вдалося знайті у відкритих джерелах. Вочевидь, мова йде про матір Валерії Новак на ім’я Лариса або іншу родичку співробітника Мін’юст юсту. Можна було би пояснити такий дарунок чиновнику, якби джерелом доходу була людина, яка займається бізнесом.

Однак у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та общественных формувань людину на ім’я Новак Лариса Євгенівна знайті не вдалося. Слід зазначити, що декларація експерта Мін’юст юсту досить скромна. За 2017 рік Новак задекларувала квартиру у Києві вартістю 807 тисяч 400 грн. та авто TOYOTA RAV4 2012 року випуску (приблизна вартість такого авто на спеціалізованому сайті – 400-500 тисяч гривень, – ред.).

У декларації зазначено доходи – заробітну плату, отриману за основним місцем роботи від Управління справами Верховної Ради України 152 тисячі 166 грн. і від Міністерства юстиції України 9 тисяч 100 грн. Також Новак задекларувала проценти від вкладів у двох банках – 3599 та 6500 грн.

Чиновник задекларувала і кошти, розміщені на банківських рахунках – 8 тисяч доларів США та 75 тисяч гривень. Тож, для чиновника з зарплатою у 13,5 тисяч гривень Новак має непогані статки. А тепер, завдяки подарунку матері, її можна навіть назвати мільйонером.