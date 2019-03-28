На Марсі текли річки ширше Амазонки: астрономи

Вчені вважають, що мільярд років тому на Марсі текли широкі річки. Однак, коли Червона планета стала втрачати атмосферу, вони вичерпалися.

Геологічні особливості планети доводять, що грунт обтачивалась плином плавних річок, а марсоходи зібрали достатньо доказів на підтвердження існування води на стародавньому Марсі.

Сьогодні астрономи вважають, що близько 4 мільярди років тому на планеті були підземні води, залягали на глибині 140 метрів, а половину північної півкулі займав океан. На планеті існували річкові системи, вырезавшие в скелях каньйони, а також траплялися повені. Коли і як зникла атмосфера планети, невідомо, однак коли сонячний вітер зміг безперешкодно добиратися поверхні планети, вода випарувалася.

Вчені спробували вирахувати кількість древніх річок і їх ширину за даними, зібраними марсоходами і орбітальними супутниками. Порівняльний аналіз показав, що марсіанські річки були ширше земних. І по самій широкій з них протікало в день достатньо води, щоб наповнити 50 басейнів. Ці річки покривали планету від 3,6 мільярдів до 1 мільярда років тому, і навіть, може бути трохи довше.

«Не ясно, як пояснюється вологий клімат молодого Марса, — каже Джеронімо Віланова з Центру космічних польотів імені Годдарда. — Адже Марс знаходиться далі від Сонця, там повинно бути набагато прохолодніше, а атмосфера не повинна з легкістю підтримувати воду в рідкому стані. Але факт, що ранній активний гідрологічний цикл на Марсі існував. Це показує, як мало ми знаємо про розвиток марсіанського клімату і потенційної життя на ньому».

За матеріалами Newsweek

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