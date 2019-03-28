Вчені навчили людей дивитися на світ очима долгопятов

Нове програмне забезпечення віртуальної реальності Tarsier Goggles, розроблене в Дартмутського коледжі (США), імітує бачення долгопята та ілюструє адаптивне перевага величезних очей цієї тварини.

Програма відкритого доступу Tarsier Goggles має три віртуальні навчальні середовища — «Матриця», «Лабіринт» і «Борнеевский тропічний ліс», — які імітують, як саме зір долгопята відрізняється від людського в частині гостроти зору, кольорів і яскравості. Крім того, програма дозволяє спостерігати особливості кольоросприйняття долгопятов, деякі види яких мають форму червоно-зеленого дальтонізму.

За словами керівників проекту, у віртуальному лісі користувачі можуть переміщатися, стрибаючи і чіпляючись за дерева в темному, схожий на лабіринт просторі, яке для людини представляє повну темряву, а для долгопята — цілком помітну середу.

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Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Парні зображення імітують зір людей (ліворуч) і долгопятов (праворуч) в однакових умовах сутінків.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», нейромережа навчилася визначати вік людини по очах.

За матеріалами Naked-science

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