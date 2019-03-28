Компанію Зеленського фінансують люди, близькі до екс-заступник голови адміністрації Януковича

Серед тих, хто фінансує виборчу кампанію кандидата в президенти Володимира Зеленського, є люди, пов’язані з великим підприємцем Павлом Фуксом і колишнім заступником глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрієм Портновим.

За наявними відомостями, гроші перерахували: дружина новоспеченого політика (1,5 мільйона грн.), брати Шефири (по 1,5 мільйона кожен). Родички останніх, Олена і Лариса Шефір, кожна відправили по мільйону. Партнер Шефиров по компанії «ІНВЕСТ АНІМА» Євген Ярмилко перерахував 1,8 мільйона. Глава керуючої компанії «Метрополія» Віктор Куртев — 1,5 мільйона. Зазначимо, що на одній із зустрічей із Зеленським він виступав у ролі експерта з енергетики.

Член наглядової ради банку «Глобус», в якому у кандидата відкритий кандидатський рахунок, Василь Бортник – 1,3 мільйона грн. Колишній член НАПК Руслан Рябошапка — 53 тисячі грн. Політконсультант Зеленського Дмитро Разумков — 98 тисяч. Актор студії «Квартал 95» Юрій Корявченков «жертвував» 300 тисяч грн.

Бухгалтер адвокатського об’єднання «Пукшин і партнери» Валентина Стародубцева відправила 400 тисяч грн. Там же, до речі, працює старшим партнером Андрій Богдан. Він вважається тіньовим главою керівника штабу «ЗЕ», хоча офіційний глава штабу Іван Баканов стверджує, що той лише допомагає як юрист.

За даними журналіста Юрія Ніколова, спонсорують Зеленського і багато людей, пов’язані в минулому з Портновим. Зокрема, він називає Володимира Макара, адвоката і колишнього помічника Портнова в бутність його нардепом від БЮТ. Макар перевів 148 тисяч.

Крім того, 100 тисяч відправила адвокат АО «Колегія правозахисників» Анна Косінова. Колегію при цьому очолює товариш Портнова Іван Гранцев. Працює в юркомпанії «Пайові технології» Оксана Мангул перерахувала 127 тисяч. Глава компанії – все той же Гранцев.

Інші жертводавці: колишня помічниця нардепа від БЮТ Ірина Спринская. Її колишній шеф Володимир Пилипенко входив у групу «молодих юристів» Портнова. Служили у Пилипенко помічниками і Костянтин Граничні з Кариною Мікітян. Тепер вони теж – спонсори компанії Зеленського.

Голова «Центру фінансового лізингу» Юрій Веничук пожертвував 100 тисяч грн. У ЗМІ його пов’язували з оточенням екс-глави адміністрації Януковича Сергієм Льовочкіним і Портновим. А ось офшорна частина його фірми пов’язана вже з бізнесменом Фуксом.

Також 125 тисяч вислав Ігор Мендограло. Також, за інформацією журналістів, пов’язаний з Фуксом. Правда штаб Зеленського гроші Мендограло повернув.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у період з 22 по 27 березня, за підсумками третього тижня березня лідером президентського рейтингу залишається Володимир Зеленський, другу позицію ділять між собою Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.