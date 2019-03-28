Вибори президента: люди масово відмовляються очолювати виборчкоми

На низовому рівні громадяни масово відмовляються від посади голови дільничної виборчої комісії.

Про це розповів голова Львівської обласної виборчої комісії Микола Щур під час прес-конференції.

«Голови дільничних комісій часто відмовляються від цієї роботи, оскільки чують прогнози про заплановані масові фальсифікації і бояться відповідальності», – заявив Щур.

За його словами, раніше голова та члени комісії отримували доплату за свою роботу від партій, які їх висунули на ці посади. Тепер люди бояться отримувати ці гроші, оскільки побоюються, що це може бути розглянуто правоохоронцями, як підкуп.

«У результаті маємо ситуацію, коли на низовому рівні складно знайти голову дільничної комісії», – констатував Щур.