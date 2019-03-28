Не зобов’язані цього робити: як водії самі прирікають себе на штраф

Часто водії передають документи поліцейському в руки, який іде з ними до свого службового автомобіля. Далі водій ходить за інспектором і просить повернути йому документи. Інспектор повертає їх разом з постановою про накладення штрафу. Про це повідомляє Дорожній адвокат.

Однак, згідно із Законом «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху поліцейський після зупинки автомобіля має право висловити вимогу про пред’явлення водієм документів на право управління транспортним засобом.

Зазначені нормативні акти не містить вимоги ПЕРЕДАТИ документи в руки, а лише пред’явити.

Таким чином, названі документи надавати У РУКИ поліцейського водій НЕ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ, ДОСИТЬ ПОКАЗАТИ (пред’явити) в розгорнутому вигляді.

Однак, якщо Ви за власним бажанням передали поліцейському в руки зазначені документи, то йому не заборонено їх отримати і перевірити «у своїх руках».