Чоботар з черевиками. Голова НКЦПФР придбав цінних паперів на півтора мільйони

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв придбав цінних паперів на півтора мільйони гривень.

Про це стало відомо з суттєвих змін у декларації чиновника. 14 березня Хромаєв придбав, а 27 задекларував державних 934 облігації номінальною вартістю 1 мільйон 540 тисяч 870 гривень.

Слід зазначити, що декларація чиновника за 2017 рік вражає. Батьківщина Хромаєва (його дружина – відома українська телеведуча Марія Єфросініна, – ред) володіє кількома авто, квартирами і земельними ділянками і наразі будує 4 до фрази об’єкти. Також задекларованої твори мистецтва та ювелірні вироби на мільйони гривень. На Єфросініну також записано цінні папери, держоблігації майже на мільйон.

Доходи у Хромаєва теж суттєві. Зарплатня, отримана за 2017 рік Хромаєвим 325 тисяч 832 гривні, його дружина заробила майже 2 мільйони. також подружжя отримує проценти від вкладів у банках. А ще батько Хромаєва Заурбек за 2017 рік подарував сину майже два мільйони. Грошові активи – мільйонні.

Кошти, розміщені на банківських рахунках: у Хромаєва 1 772 158 грн. і у Єфросініної 256 900 доларів США, 200 тисяч гривень, 99 841 гривня та 70 418 грн. Внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ: 18 997 грн та 313 706 грн. Хромаєва. Готівка: у Хромаєва 119 100 доларів США та 1 мільйон 244 тисячі гривень, у Єфросініної 254 300 доларів США та 1 908 000 гривень. Наприкінці минулого року Хромаєв придбав державні облігації на суму 1 мільйон 806 тисяч 812 гривень.