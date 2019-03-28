У МВС заявили, що на виборах можуть сфальсифікувати до 20% голосів виборців

Голоси тих, хто не прийде на президентські вибори-2019, спробують сфальсифікувати. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол під час брифінгу МВС за роботу під час виборів.

За його словами, в 2019 році близько 20% громадян України не прийдуть на голосування.

«Є інший шлях фальсифікації, який практично важко виявити, і це вже робота спостерігачів, кандидатів у президенти та членів їх комісій. На жаль, є велика кількість людей, що проживають в Україні, які не ходять голосувати. Їх очікується близько 20%. Це той резерв, який будуть намагатися сфальсифікувати їх голосами», — розповів радник.

Також Апостол додав, спостерігачі та відповідальні особи кожного з кандидатів повинні обов’язково вважати всіх виборців на дільницях, які прийдуть голосувати. Таким чином можна не допустити фальсифікацій.