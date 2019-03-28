Фонд Ролдугіна «Талант і успіх» отримав у безоплатне користування пляж у Сочі

У Краснодарському краї Заксобраніе схвалив передачу пляжу в Імеретинській низовині міста Сочі освітнього фонду «Талант і успіх», серед засновників якого друг Володимира Путіна і музикант Сергій Ролдугін. Про це, посилаючись на матеріали регіонального парламенту, пише «Нова газета».

Територія 435 метрів буде передана фонду з 1 травня 2019 року по 30 квітня 2024 року. Ініціативу про передачу території вніс на розгляд законодавчих зборів губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. У пояснювальній записці до документа зазначено, що договір безоплатного користування з «Талантом і успіхом» вирішили укласти, так як він виявляє і підтримує дітей, які виявили видатні здібності, і допомагає їм в отриманні як загального, так і додаткової освіти.

Раніше повідомлялося, що «Талант і успіх» отримав контракт на 287 млн рублів на утримання території Олімпійського парку в Сочі. Контракт укладено на один рік. Виконавець контракту повинен виконувати роботи по догляду за зеленими насадженнями, клумбами і живоплотом, а також проводити прибирання об’єктів у парку і ремонтувати мережі електропостачання.

Крім того, повідомлялося, що фонд, єдиний проект якого — дитячий освітній центр «Сіріус», за три роки отримає 6,3 млрд рублів з бюджету на створення центрів виявлення обдарованих дітей. В рамках нацпроекта «Освіта» фонду належить створити центри виявлення обдарованих дітей в 35 регіонах.

Крім того, фонд «Талант і успіх» отримав ліцензію на реалізацію алкогольної продукції. Вона була видана 14 лютого Департаментом споживчої сфери Краснодарського краю. Пізніше РБК у фонді пояснили, що вона потрібна була для продажу алкоголю в лобі-барах готелів.

«Сіріус» створений на прохання Володимира Путіна в 2014 році. До участі в освітній програмі допускаються діти віком від 10 до 17 років. Головою опікунської ради є сам Путін, також в раду входять колишній міністр освіти Андрій Фурсенко, керівник адміністрації президента Антон Вайно, віце-прем’єра Тетяна Голікова і Ольга Голодець, а також друг Путіна, віолончеліст Сергій Ролдугін.

Віолончеліст Сергій Ролдугін став широко відомий навесні 2016 року після витоку файлів з панамської офшорної компанії Mossack Fonseca. Повідомлялося, що Ролдугін пов’язаний з мережею офшорів, які оперують мільярдами доларів. Управління активами велося з банку «Росія», який називають «банком друзів Путіна».