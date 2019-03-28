Православне Агентство нерухомості в Новосибірську

Керівник «Православного агентства нерухомості» Тетяна Лагутіна набирає співробітників.

Жінка працювала журналістом, головою адміністрації в одному з сіл Новосибірської області, після чого стала займатися операціями купівлі-продажу. За її словами, працівники агентства, крім професіоналізму, повинні мати ще і морально-етичними якостями. «Простіше кажучи, намагатися застосовувати на ділі десять заповідей, головні з яких для ріелторів, напевно, не бреши і не кради», — цитує Лагутіну місцеве видання «Рідні береги». У той же час клієнтами можуть стати представники будь-якої конфесії і навіть атеїсти.

Крім того, вона пообіцяла освячувати куплені квартири і віддавати в храм «десятину зі своїх доходів», передає РБК Новосибірськ. «Ортодоксальний маркетинг та позиціонування на ринку. Виглядає це звичайно своєрідно, але комерційний ефект з великою ймовірністю буде. «Кошерне» і «халяльне» працює у всьому світі, прийшла черга «православного». Нічого особистого, просто бізнес», — вважає підприємець Євген Вилкин.

Реакція громадськості, безумовно базується на матеріалістичному розумінні економіки та бізнесу. Однак, як правильно зауважують, православ’я у всіх сферах стає модним. У чому причина?

Володимир Путін зі своєї кишені оплатив створення ікони для головного храму Збройних сил Росії, продовжуючи благодійні традиції російських правителів Вже інша новина, але вона відображає суть того, що відбувається. На сьогодні формується релігійна база для формування основи правління поточною

влада. Порівняння з царями в комплекті. Все частіше з екранів телебачення заявляють про необхідність трансцендентного досвіду, як обов’язкового для «нормальної» людини. Людини з науковим підходом до розуміння дійсності таврують кривавим безбожником, не розуміючи основ російського народу.

Таким чином, вибудовуються дві групи людей: правильні і не правильні (часто їх називають на німецький манер унтерментш). Агентство створюється як раз під запит такого типу: «у людей є потреба бути православними? Користуйтеся послугами освітлених експлуататорів, у яких є мандат божий» Проте, агентство Тетяни Лагутиной буде обслуговувати атеїстів в тому числі. Залишається загадкою, чий конкретно фонд піде десятина від атеїста, на храм або в особистий фонд допомоги Тетяни для сімейства Лагутиных.

Звичайно, це всього лише маркетинг, але це також плювок в обличчя соціалізму. Нам почали прямо говорити, що капіталіст і дрібна буржуазія буде присвоювати додану вартість на свою користь за православним.

«Люди завжди були і завжди будуть глупенькими жертвами обману і самообману в політиці, поки вони не навчаться за будь-якими моральними, релігійними, політичними, соціальними фразами, заявами, обіцянками розшукувати інтереси тих чи інших класів».(1 .)

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Автор: Дмитро (Новосибірськ)