Сховище Судного дня в Норвегії нагрівається швидше, ніж інша точка світу

Місце, коли-то вбрання для Світового сховища насіння як одна з найстабільніших у світі, сьогодні нагрівається швидше, ніж будь-яка інша точка земної кулі. Згідно нового кліматичного звіту, до кінця століття середньорічна температура на Шпіцбергені підніметься на 10ºС.

Сховище Судного Дня вже було порушено глобальним потеплінням. У 2017-му році тунель, пробитий у вічній мерзлоті, був затоплений. Тому вчені припускають, що загальносвітовий банк насіння, який повинен був врятувати людство після будь-якого катаклізму планетарних масштабів, може не виконати свого завдання.

Експрес-інформація по країні

Норвегія (Королівство Норвегія) – держава в Північній Європі, розташоване в західній частині Скандинавського півострова, на прилеглих до нього островах і архіпелазі Шпіцберген.

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Столиця – Осло

Найбільші міста: Осло, Берген, Тронхейм, Ставангер

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 385 155 км2 (67-я в світі)

Населення – 5,37 млн чол. (118-я в світі)

Офіційна мова – норвезька

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,944 (1-я в світі)

ВВП – $499,8 млрд (26-я в світі)

Валюта – норвезька крона

Межує з: Фінляндією, Швецією, Росією

Найгірший сценарій передбачає не тільки підвищення температури на 10 С, але і збільшення опадів на 45-65%. Ці зміни скоротять сніговий сезон, посилюють ерозію грунту і прискорять танення вічної мерзлоти. Таке поєднання принесе більше зсувів, лавин, а тануть льодовики внесуть свій внесок у підвищення рівня світового океану, попереджають вчені.

Вже відомо, що Арктика нагрівається швидше, ніж інші області Землі. Але на Шпіцбергені встановиться більш вологий, хмарний і теплий клімат, порівняно з рештою Арктикою.

«Це викликано високим атмосферним температурою і вологим вітрам, пов’язаними з впливом області низького тиску (Ісландським мінімумом) і теплого атлантичного течії, що проходить уздовж західного узбережжя архіпелагу.», — йдеться в звіті «Шпіцберген-2100», виконаному Агентством з охорони навколишнього середовища Норвегії.

За матеріалами Daily Mail

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