Смешко: Гордон кинув мені в обличчя рукавичку

Екс-начальник Головного управління військової розвідки Міноборони, колишній голова Служби безпеки, кандидат в президенти України Ігор Смешко в інтерв’ю «Українській правді» сказав, що журналіст і телеведучий Дмитро Гордон в деякому сенсі вплинув не його рішення взяти участь в президентській гонці.

Смєшко зазначив, що він не домовився з Гордоном про вихід на початку січня 2019 року ролика, в якому журналіст закликав його піти в президенти.

«Цей ролик в певному сенсі став також каталізатором прийняття мною рішення… Але він не був ключовим. Ключовим був стан справ в країні. Ключовим було те, що мене дуже сильно турбує майбутнє країни. Я не винен, що я професор системного аналізу в розвідці з 1991 року, я можу передбачати деякі події. Є в житті офіцера такі моменти, коли у нього немає іншого виходу, крім як зробити крок вперед. Гордон тільки прискорив мій вибір. Він фактично кинув мені в обличчя рукавичку», – сказав Смєшко.

Вибори президента в Україні призначені на 31 березня 2019 року. Виборча кампанія стартувала 31 грудня 2018 року. 8 березня Центрвиборчком затвердив остаточний список з 39 кандидатів у президенти.

Згідно з даними опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології, Смєшко входить у сімку лідерів президентського рейтингу.