КВУ прогнозує силові сценарії в день виборів

У Комітеті виборців України заявили про можливе застосування сили в день голосування на виборчих дільницях.

У Комітеті виборців України не виключають, що кандидати в президенти будуть використовувати силові сценарії в день виборів. Про це повідомив генеральний директор КВУ Олексій Кошель.

За його словами, такі дії не будуть носити масштабний характер, а будуть спрямовані на окремі виборчі дільниці.

«…технології силового характеру, я переконаний, що є ризик того, що вони будуть мати місце. І це не обов’язково, до речі, з метою визнання виборів недійсними на окремих дільницях, так як визнати вибори недійсними практично неможливо. Вибори визнаються недійсними на окремих дільницях. І я виключаю той факт, що ми отримаємо масові атаки або штурми виборчих дільниць. Це нереально», — сказав Кошель.

При цьому Кошель зазначив, що за таких ризиків не варто нагнітати паніку. При цьому він нагадав про виборчих кампаніях в об’єднаних територіальних громадах в 2017-2018 роках.

«Ми мали прецедент штурму титушками одного з виборчих дільниць. Ми мали прецедент, коли один з виборчих дільниць закидали димовими шашками, і мали прецедент спроби залити чорнило у виборчу урну, тобто, іншими словами, псування виборчої документації, що могло б призвести до невизнання виборів на цій дільниці», — сказав він.