У Каліфорнії застрелили чоловіка, який увірвався в церкву з мечем

Чоловік увірвався в культова будівля Церкви саєнтології.



У Каліфорнії чоловік, озброєний мечем і, імовірно, пістолетом, увірвався в один з культових будівель Церкви саєнтології. Він застрелений поліцейськими.

Згідно з повідомленням, чоловік під’їхав до будівлі церкви на білому Bentley. Коли він входив до приміщення, в його руці був “величезних розмірів” меч.

У поліції не повідомляють деталей. Однак відомо, що чоловік був смертельно поранений у голову одним з присутніх у будівлі церкви поліцейських.

Разом з тим, двоє офіцерів також отримали вогнепальні поранення.

Повідомляється, що всього в церкві в момент інциденту знаходилися п’ять осіб.

У своїй заяві Церква саєнтології подякувала поліцію за її зусилля і заявила, що буде співпрацювати зі слідством.