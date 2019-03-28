АМКУ відкрив справу за нових правил провезення багажу в літаках

Нові правила ніяк не вплинули на ціну квитків та якість послуг МАУ, Ryanair і wizzair, відзначають у комітеті.

Антимонопольний комітет розслідує зміна правил перевезення ручної поклажі авіакомпаніями “Міжнародні авіалінії України” (МАУ), Ryanair і wizzair. Про це повідомляє голова Київського обласного відділення АМКУ Олексій Хмельницький у колонці на сайті Економічної правди.

Згідно з новими правилами МАУ, який набрав чинності 15 січня, пасажири, які придбали квитки без провозу багажу, можуть взяти з собою на борт лише 1 місце ручної поклажі вагою до 7 кг і розмірами 55х40х20 см, а також верхній одяг і парасольку. Додаткову поклажу вагою до 5 кг і розмірами 40x30x10 см можна взяти, попередньо сплативши за неї збір 15 євро.

Такі особисті речі, як пакети Duty Free, ноутбук, преса, фотоапарат, бінокль, портплед повинні бути упаковані в місце ручної поклажі.

«В обґрунтуванні таких змін у компанії посилаються на необхідність забезпечення дешевизни квитків. Але МАУ ніколи не позиціонував себе як перевізник-лоукостер», — пише Хмельницький.

Більш того, нові правила ніяк не вплинули на ціну квитків та якість послуг, – зазначає він.

«При пошуку квитків на сайті авіакомпанії першої ми бачимо ціну на найнижчий за вартістю тариф, і тільки при виборі відповідного рейсу відкривається весь перелік тарифів. Тобто споживач послуги купує квиток не за тією ціною, яку він першою побачив при пошуку, а за значно вищою», — пише Хмельницький.

На його думку, така ситуація може розцінюватися як введення в оману споживача.

Розслідування АМКУ стосується не тільки МАУ, а й Ryanair і wizzair, які також змінили правила перевезення ручної поклажі, зробивши платними всі сумки на колесах з 1 листопада минулого року. Раніше обидва лоукостера були оштрафовані за це антимонопольним органом Італії.

За результатами перевірки АМКУ компаніям загрожує штраф у розмірі до 5% доходу від реалізації послуг за останній звітний рік.