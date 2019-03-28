Названі терміни проведення аудиту Укроборонпрому

Перевірку оборонного держконцерну планують завершити через три місяці. Президент вимагав закінчити аудит до кінця року.

РНБО планує завершити інвентаризацію в державному концерні Укроборонпром до липня. Про це повідомив держсекретар Міноборони Олександр Дублян на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів розкрадання в Збройних силах у четвер, 28 березня.

«Рішенням міністра оборони розпочато інвентаризацію цього майна, яку завершать 30 червня 2019 року», — сказав він.

Голова ТСК, депутат Іван Винник повідомив, що сподівається на якнайшвидше завершення інвентаризації та проводить консультації з цього приводу.

Раніше президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО, яким передбачено аудит Укроборонпрому із залученням міжнародних експертів.