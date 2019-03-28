Індія збила власний супутник, щоб показати «космічну» міць

Днями Індія збила ракетою один із своїх супутників, про що заявив прем’єр-міністр країни Нарендра Моді. Це було зроблено, щоб продемонструвати військову міць і зміцнити статус «космічної» країни.

«Деякий час тому наші вчені збили супутник на низькій навколоземній орбіті. Я вітаю всіх вчених, які зробили це можливим і зробили Індії набагато більш сильною нацією», – сказав Моді.

Протисупутникова зброя здатна атакувати ворожі супутники, блокуючи повідомлення або руйнуючи їх, і тим самим розпалити космічну війну. Тому випробування, проведені Індією викликали занепокоєння у інших країн. Міністр закордонних справ Китаю Ван І висловив надію, що всі країни «зможуть забезпечити міцний мир і спокій в космосі». Сполучені Штати і Росія публічно на цю атаку поки не відреагували.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Тим не менш, в Міністерстві закордонних справ Індії заявили, що країна не планує вступати в гонку озброєнь у космічному просторі, і пояснили, що випробування були направлені на відстоювання своїх прав у космічному просторі».

Операцію провели в низькій атмосфері, щоб в космосі не залишилося сміття: супутник розпадеться на уламки, які протягом кількох тижнів впадуть на Землю.

Індія вже багато років фінансує космічну галузь. Так, у грудні 2018 року уряд виділив 1,43 млрд доларів на свою першу космічну місію з екіпажем, що стартує у 2022 році. А в січні Індійська організація космічних досліджень (ІSRO) запустила супутник Microsat-R для проведення досліджень в області оборони.

За матеріалами Interestingeng Ineering.

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