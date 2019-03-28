Європарламент зобов’язав збирати пластикові пляшки

До 2021 року в ЄС будуть заборонені наступні вироби: пластикові столові прилади одноразового використання (вилки, ножі, ложки і палички для їжі), одноразові пластикові тарілки, пластикові соломинки для напоїв, ватяні палички, харчові контейнери і чашки з пінополістиролу.

До 2029 року країни-члени ЄС будуть зобов’язані збирати 90% пластикових пляшок для вторинної переробки, і вони будуть виготовлятися з використанням 25% вторинних матеріалів у 2025 році та 30% – у 2030 році.

Угода також підсилює застосування принципу «забруднювач платить», зокрема щодо тютюну, шляхом введення розширеної відповідальності для виробників.

Цей режим буде також застосовуватися до рибальських снастей, щоб гарантувати, що виробники, а не рибалки несуть витрати за збір мереж, втрачених в море.

За даними Єврокомісії, заборонені новими правилами одноразові вироби складають 70% відходів, які потрапляють у світовий океан, представляючи загрозу для дикої природи і рибних ресурсів.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у країнах ЄС повністю заборонили одноразовий пластик.

За матеріалами «Європейська правда»

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