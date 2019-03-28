Коломойський потрапив в «чистилище» Миротворця

Свідома участь у дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні, зазначено серед причин внесення бізнесмена на сайт.

Український бізнесмен Ігор Коломойський, який проживає за межами країни, потрапив в «чистилище» скандального сайту Миротворець.

«Порушення законодавства України про громадянство шляхом отримання громадянства інших країн. Свідома участь у дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні. Маніпуляція суспільно-значимою інформацією. Організація поширення завідомо недостовірної інформації на підконтрольному телеканалі», — зазначено в якості причин додавання бізнесмена.

Також згадується, що в 2017 році його колишнього співвласника Приватбанку Боголюбова звинуватили, що вони вивели з фінустанови майже 2 млрд доларів, переводячи кошти на рахунки компаній, якими таємно володіли. Тоді Високий суд Лондона ухвалив рішення про арешт активів Коломойського і Боголюбова по всьому світу.

Крім того, в список його провин перед Україною автори статті зробили історію 2014 року, коли Міноборони оголосило про закупівлі у Укрнафти, підконтрольна Коломойському, але ціна угоди виявилася вище ринкової.





Зазначимо, нещодавно голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко звинуватив сайт Миротворець публікації фейкової новини про скарзі НСЖУ в СБУ на канал 1+1, який належить Коломойському.