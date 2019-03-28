У США хлопчик наклав на себе руки через цькування у школі

Хлопчика загнали в кут



Дитяча жорстокість сама нещадна. У світі масштабність буллінга набирає небачених обертів. Так, в США 10-річний школяр покінчив життя самогубством через написи хуліганів “убий себе, тобі тут не місце”.

Кевін Різ-молодший, який часто плакав після школи, був виявлений в петлі у власній спальні. Його знайшла 13-річна сестра. Убита горем мама Крістал Сміт з Х’юстона, штат Техас, покладає провину за його трагічну смерть на дітей, які нібито зробили його життя нещасної.

Мати хлопчика розповіла: “Він просто втомився. Він втомився це терпіти, і він відчував, що його загнали в кут. Злі діти написали на його планшеті: “убий себе, тобі тут не місце”.

В той трагічний час його батьків не було вдома, Кристал перебувала у відрядженні, а вітчим повертався з роботи додому. Коли юна сестра знайшла його тіло, то впала в істерику і зателефонувала в поліцію. Скорботна мама каже, що школа Кевіна, початкова школа Робінсона, заперечує, що над дитиною знущалися.