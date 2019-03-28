У Дніпрі на хабарі попався начальник міграційної служби

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону викрили на хабарі начальника одного з райвідділів у Дніпрі Головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області.



Як повідомляє прес-центр СБУ, оперативники спецслужби встановили, що держслужбовець вимагав від місцевої мешканки три тисячі доларів за сприяння у знятті арешту з нерухомого майна. За вказану суму зловмисник обіцяв вплинути на прийняття рішення працівником правоохоронного органу, який є уповноваженою особою на виконання функцій держави.

Зловмисника затримали на робочому місці після отримання усієї суми хабара.

Зараз вирішується питання про оголошення чиновнику підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

В рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.