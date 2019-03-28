“Коли сядуть Свинарчуки”: “Нацкорпус” приїхав на зустріч з Порошенком у Львові

Сьогодні, 28 березня, під час візиту Порошенка до Львова “Нацкорпус” планує провести вже традиційну акцію “Геть свинарчуків!”. Їх акція буде мирною. Планується, що у ній візьме участь до 500 осіб.

“Ми хочемо задати запитання Петру Порошенку, які конкретно дії він вчинив щодо осіб, які винні у розкраданні військової техніки та скандалі в Укроборонпромі”, – зазначив Сірий, начальник штабу Національного корпусу” Львівщини. Нижче можна подивитися прямий ефір прямо з Львівщини, з епіцентру “зустрічі” президента і представників “Нацкорпусу”.

Треба відмітити, що кандидат у президенти Анатолій Гриценко на своїй сторінці у Facebook заявив про те, що курсантів і офіцерів Національної Академії Сухопутних військ примусово зганяють на зустріч із Порошенко.

“Сьогодні у Львові курсанти і офіцери Національної Академії Сухопутних військ отримали наказ: усім організовано прибути на публічну зустріч Порошенка-кандидата з «місцевою громадою». Щоб військові виглядали як «громада», їм дана команда усім переодягтися у цивільний одяг. Курсантам, які проживають у місті, щоб завчасно переодягтися, скасували третю пару планових зайняти.

Все що заманеться гаранту, навіть військові «на підтанцьовці» – аби лишень виглядало як «масова підтримка Порошенка виборцями Львова». Начальник Академії генерал Павло Ткачук міг би зупинити цей шабаш, але на мій дзвінок не відповів. Що ж, мовчання – теж відповідь. Не забуду”, – написав Гриценко.