ГПУ оголосила підозри оточенню Порошенко

Генеральна прокуратура України завершила розслідування проти олігарха Сергія Курченко. У цьому зв’язку вона оголосила підозри і екс-главі Адміністрації президента Борису Ложкіну, і колишній главі Національного банку Валерії Гонтарєвої, та чинному заступник глави Адміністрації президента Олексію Філатову.

Усіх їх підозрюють у причетності до відмивання мільярдів гривень «сім’ї» Віктора Януковича, пише Forum Daily. Пізніше цю інформацію в коментарі УНІАН підтвердив заступник голови департаменту міжнародно-правового співробітництва в ГПУ, голова відділу процесуального керівництва у кримінальних проваджень Костянтин Кулик.

«Так, я підтверджую, що такі підозри були оголошені», — сказав він.

У той же час прес-секретар Бориса Ложкіна Марина Попова повідомила OBOZREVATEL, що він не знає про підозру. «Зв’язалася з Борисом (він за кордоном по справах), він не в курсі. На допити його не викликали. Будемо розбиратися», — пояснила Попова.

Зазначимо, Курченко інкримінують масштабні розкрадання: шляхом підроблення документів і різних фінансових махінацій у «Нафтогазу України», «Укрнафти» і «Укргазвидобування» він вкрав скрапленого газу і грошей на суму понад 2 млрд грн (при курсі близько 8 грн/$), також у «Нафтогазу», за версією слідства, Курченко відібрав 5 млрд гривень.

Під розслідування справи Курченко потрапив і одіозний екс-міністр екології Микола Злочевський. Прокуратура винесла йому підозра «за фактом сприяння злочинній організації і легалізації (відмиванню) коштів на суму $36 млн» при здійсненні операцій купівлі-продажу Херсонської нафтоперевалки, а також фінансових операцій з використанням компаній Burisma Holdings Limited. Нагадаємо, що членами ради директорів є син екс-віце-президента США Джо Байдена Хантер Байден, екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський, пасинок екс-держсекретаря Джона Керрі Девон Арчер та інші. Також схеми Злочевського стосувалися офшорних компаній Wirelogic Technology A. S., Digitex Organisation LLP, Rosemont Seneca Bohai LLC, де Хантер Байден є бенефіціаром.

У не менш суттєвих фінансових зловживаннях підозрюються Ложкін, Гонтарева і Філатов. Фігурантами справи є також співвласники інвесткомпанії ICU Костянтин Стеценко і Пасенюк. Гонтарєвої разом зі Стеценко ставиться «сприяння злочинної організації та сприяння у незаконному заволодінні чужим майном» — грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд» на загальну суму 2,069 млрд грн, шляхом укладення АТ «Брокбізнесбанк» липових договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з Аграрним фондом» за договорами прямого РЕПО з Національним банком.

Екс-главі Адміністрації президента Ложкіну і заступнику глави Адміністрації президента Філатову оголошено підозру за фактом сприяння злочинній організації та легалізації (відмивання) грошових коштів у розмірі більше $440 млн, отриманих шляхом операцій купівлі-продажу майнових та корпоративних прав групи компаній «Український Медіа Холдинг».

Фактично, за версією слідчих ГПУ, зазначені особи забезпечили легалізацію та виведення з-під арешту значних капіталів і активів Курченко.

Всього на сьогоднішній день в рамках розслідувань злочинів оточення побіжного колишнього президента Віктора Януковича оголошено підозру 98 особам, в тому числі, 12 вищим посадовим особам міністерств і відомств, а також Нацбанку і шести керівників обласних держадміністрацій.