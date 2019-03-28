Керівництву Нацбанку готові знову підняти зарплати

Правління Нацбанку опублікувало свої декларації про доходи за 2018 рік. Хоча чиновники відзвітували про все нажитому майні, вся увага була прикута до розміру окладів на їх посадах. Суми вийшли солідні як в річному, так і в щомісячному вимірі:

голова Яків Смолій: 3,7 млн. грн. у рік, 308,3 тис. грн. в місяць,

в місяць, перший заступник Катерина Рожкова: 3,3 млн. грн. у рік, 275 тис. грн. в місяць,

в місяць, заступник голови Олег Чурий: 3,17 млн. грн. у рік, 264,2 тис. грн. в місяць,

в місяць, заступник голови Дмитро Сологуб: 3,14 млн. грн. у рік, 261,7 тис. грн. в місяць.

Як розповів UBR.ua голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин, в останній раз зарплати правління центробанку переглядали в 2017 році. 12 вересня 2017 Рада НБУ (рішення від 12 вересня 2019 № 40-рд) затвердив Методику визначення заробітної плати голови Національного банку та його заступників, і розмір посадового окладу першої особи.

«За цією Методикою, заробітна плата голови НБУ визначається на підставі інформації про рівень заробітних плат голів правлінь банків України. Тоді були отримані звіти від двох міжнародних компаній за рівнем оплати праці топ-менеджменту українських банків, на підставі яких встановлено розмір посадового окладу голови НБУ. Була затверджена сума у розмірі 316 125 грн.», — уточнив Він.

До окладу голови прив’язані латки його заступників. Виходячи з цього відбувся перерахунок:

перший заступник голови — 90% окладу голови,

заступники голови — 85% окладу голови

«Це одні з найнижчих окладів серед державних підприємств і державних банків», — запевнив UBR.ua Данилишин.

Натякнув на надзвичайний оклад керівника НАК «Нафтогазу», який навіть після недавнього скорочення склав 1 млн. грн. в місяць. Менше отримують на інших держпідприємствах, але теж солідно: зарплата керівника Укрзалізниці складає 500 тис. грн./міс., Укрпошти — 330 тис. грн./міс. Це все не рахуючи премій.

Якщо порівнювати державні заробітки в НБУ з окладами керівників комерційних банків, то ситуація неоднозначна

«За останні два-три роки зарплати топ-менеджменту нашої банківської системи не змінювались. Структури стали більше заробляти, однак акціонери не розкидаються грошима, і рідко заохочують керівництво. Оклади голів невеликих банків на поточний момент коливаються в межах $5-10 тис., тобто часто вони нижче нацбанківських. У теж час у глав великих банків з ТОП-10 — оклади знаходяться в межах $80-150 тис. Все залежить від розміру банків і політики акціонерів. Найбільше отримують у банках з іноземним капіталом. Отримують в білу: з усіх цих сум платять податки, так що на руки виходить менше», — розповів UBR.ua голова одного з київських банків.

До речі, нацбанківський топ-менеджмент може ще поліпшити своє матеріальне становище. Богдан Данилишин в бесіді з UBR.ua допустив новий перегляд окладу голови Нацбанку, а слідом за ним і всіх його заступників.

«Буде проведений аналіз на основі якого буде прийматися рішення», — зазначив Данилишин. Щоправда, коли саме це може статися — невідомо.