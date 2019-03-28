Вчені створили «розумні туалети»: попереджають про смертельні хвороби

Британські вчені створили «розумні туалети», які здатні попередити людини про ймовірне наближення інфаркту та інсульту.

На сидіннях пристрої встановили спеціальні датчики, які допомагають провести ранню діагностику серцевої недостатності, високого кров’яного тиску та прискорення серцевого ритму, повідомляє OBOZREVATEL.

За словами вчених, апарат сенсорними датчиками, розташований у верхній частині звичайного сидіння унітазу, вимірює частоту серцевих скорочень, а також може вимірювати кров’яний тиск і рівень кисню в крові.

На сидіннях пристрої встановили спеціальні датчики

Причому пристрій може попередити про ризик до появи симптомів. Також воно покликане полегшити спостереження за пацієнтами, яких виписали після нападу, вдома. Поки пристрій коштує 1500 фунтів стерлінгів.

Раніше повідомлялося, що Huawei випустить два смарт-телевізора приголомшливих розмірів. Їх виробництвом займаються компанії BOE і Huaxing Optoelectronics. Пристрої отримають екрани на 55 і 65 дюймів.

Згідно зі звітом, їх обладнають подвійною камерою і вбудованим модемом 5G. Завдяки йому, смарт-телевізори стануть центром управління «розумного» будинку. Крім домашніх ТБ, в компанії також планують випускати комерційні рішення. Швидше за все, перші пристрої будуть продаватися тільки в Китаї.

Також і компанія Samsung готується представити на ринку телевізор, якому не знадобиться взагалі ніяких кабелів – в тому числі, і шнура живлення. Розробники з в своїй схемі розмістили за телевізором (між екраном і стіною) спеціальний модуль.

Поки пристрій коштує 1500 фунтів стерлінгів

У модулі встановлена подвійна котушка з намотуванням в протилежних напрямках. Передбачається, що дана котушка буде вловлювати коливання електромагнітного поля, що генерується базовою станцією. По суті, компанія використовувала ідею всіх бездротових зарядних пристроїв.

Південнокорейський виробник стверджує, що бажає захистити користувачів смарт-телевізорів від шкідливих програм. Однак, таку заяву користувачі взяли не дуже радісно. Виявляється, тепер розумні телевізори можуть опинитися в руках хакерів. І хоча Smart-телевізори і не володіють широким функціоналом, деякі з них можуть підглядати за власниками за допомогою вбудованих камер, якщо хакер вдало зламати захист телевізора, якщо вона взагалі є.

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Технології

Компанія LG провела велику презентацію на виставці CES 2019 в Лас-Вегасі. Ключовим продуктом став телевізор Signature OLED TV R, який може виїжджати з підставки і здатний складатися в рулон.

В неактивному стані телевізор виглядає, як невелика тумбочка, і його можна розмістити посеред кімнати. Якщо екран не потрібен, можна використовувати тільки його верхню частину, яка показує час, погоду, може керувати «розумним» будинком і музикою.

Нагадаємо, що лижники отримають розумний шолом, який буде сам дзвонити в лікарню.

Раніше Hyser повідомляв, що в Японії розробили банкомат з штучним інтелектом.

Також Hyser писав, яким буде розумний будинок майбутнього.