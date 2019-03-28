Перша леді здивувала вбранням: сукня в стилі 20-х років

44-річна аргентинська красуня Хулиана Авада зачарувала публіку ідеальним нарядом.

За сумісництвом вона є дружиною президента Аргентини Маурісіо Макрі. Про це пише «bilshe».

Для урочистого вечора під час візиту королівської родини Іспанії напередодні ввечері вона вибрала елегантний, але в той же час сексуальне вбрання в дусі «Великого Гетсбі» — короткий сріблясте плаття з довгим рукавом і бахромою з бісеру.

Як ЗМІ не звертали на неї увагу раніше незрозуміло. Зовнішність топ-моделі і відмінне почуття стилю роблять першу леді Аргентини однією з найбільш цікавих і ефектних жінок зі світу політики. Дружина президента завжди потрапляє в найактуальніші тренди і при цьому підкреслює свою жіночність.

Жінка обожнює летять спідниці та сукні з ніжного шовку, регулярно віддає перевагу квітковий принт і яскравим кольорам. Хулиана живить не меншу пристрасть до шпильок Christian Louboutin, ніж Меланія Трамп.

Втім, до чого зайвий раз пояснити якщо можна подивитися і самому висловити свій вердикт.

Завжди ідеально одягнена, акуратно зачесана і доглянута, вона є однією з найяскравіших ікон стилю, а її теплі стосунки з королівськими особами (іспанської королевою Летицією, нідерландської королевою Максимою і королевою Йорданії Раніей) свідчать про те, що вона легко змогла знайти спільну мову з самими знаковими монаршими особами в світі.

Також в 2016 році жіночий журнал включив Хулиану Аваду в рейтинг найкраще одягнених жінок в світі, порівнюючи її стиль в одязі зі стилями Жаклін Кеннеді, Мішель Обами і Еви Перон.

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Нагадаємо, що Перша леді США і завзята модниця Меланія Трамп кардинально змінила образ, вийшовши до громадськості у звичайних кросівках. Максимально простий і скромний наряд Меланія підібрала заради жителів Алабами, що постраждали від потужного торнадо

Для цієї поїздки Меланія відмовилася від розкішного одягу, віддавши перевагу повсякденного стилю: вона з’явилася в бордових приталених брюках, теплій кофті, півпальто і кросівках.

Нагадаємо, що Меланія Трамп вийшла у світ у сукні від улюбленого бренду Кейт Міддлтон.

Раніше Hyser повідомив, що Перша леді прийшла на футбол в пальто і кросівках.

Також Hyser писав, що королева Летиція вбила ніжним чином на урочистому прийомі в Аргентині.