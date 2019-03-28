У Києві суд заборонив готелю Hilton користуватися частиною своїх приміщень

У Києві заборонили експлуатацію приміщень готелю Hilton за адресою бул. Тараса Шевченка, 28-30 у зв’язку з недотриманням правил протипожежної безпеки. Відповідну постанову виніс Окружний адміністративний суд столиці.

У рамках позову Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій судом було підтверджено наявність вчинення порушень ТОВ «Міжнародно-діловий центр» в частині недотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.

У листопаді 2018 року ДСНС провела перевірку приміщень елітного готелю на бульварі Тараса Шевченка, 28-30 у Києві, за результатами якої було виявлено низку порушень. Зокрема, в готелі були відсутні кругові проїзди для забезпечення під’їзду пожежних машин і доступу пожежних автодрабин або автопідйомників у будь-яке приміщення готельно-офісного комплексу з житловими апартаментами.

Також не було передбачено і пристрій виходу із сходової клітки типу Н1 безпосередньо на прилеглу до будинку територію, а приміщення підземного паркінгу не було відділене від технічних приміщень глухими протипожежними перегородками. ДСНС також було встановлено, що не всі приміщення будівлі були обладнані автоматичною системою пожежогасіння, а в офісних приміщеннях допускалося складування горючих матеріалів ближче 1 м до електроприладів та інше.

Порушення так і не були усунені, у зв’язку з чим Держслужба була змушена звернутися до суду. Тепер готелі Hilton заборонено експлуатувати ряд приміщень до повного усунення зазначених порушень.