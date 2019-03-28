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Мер Дніпра вирушить підкорювати космос за 1,4 млн грн

28.03.2019

Мер Дніпра Борис Філатов придбав суборбітальний квиток за 1,4 млн грн, щоб через півтора року здійснити політ у космос.

У 2014 році міський голова Дніпра закінчив курс базової підготовки астронавта в навчально-тренувальному центрі NASA в американському місті Філадельфія. Відповідний сертифікат висить в його кабінеті. Після цього мер придбав квиток на політ у космос в якості туриста, однак відмовився від цієї ідеї через те, що проект застопорився.

Фото: Інформатор

Філатов розповів, що в 2015 році розбився космічний човник і один пілот загинув, а другий постраждав. Це сталося через помилку пілота, який неправильно перемкнув закрилки під час входження в атмосферу. Проте нещодавно минуло два вдалих польоту в космос, один з них з пасажирами. У тому випадку, якщо нічого непередбаченого не станеться, то 16 липня 2019 року в космос відправиться британський бізнесмен Річард Бренсон на честь ювілейного запуску місії «Аполлон-11».

За словами Філатова, якщо цей політ буде успішним, то протягом півтора років настане його черга. В човнику поміщаються шість пасажирів, а у мера Дніпра 146-й номер.

Він додав, що поки активно займається своїм здоров’ям, щоб привести себе в гарну фізичну форму і вже скинув 8 кг.

«Українські новини» повідомляють, що в декларації Філатова вказаний квиток на суборбітальний політ за 1,4 млн гривень. Згідно з даними електронної декларації, дохід мера Дніпра за 2018 рік склав 1,038 млн грн.

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