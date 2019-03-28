Зеленський не задекларував шикарний особняк в Італії

Володимир Зеленський

Шоумен і кандидат у президенти України Володимир Зеленський володіє 15-кімнатної віллою на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі, яка не згадується в його декларації. Згідно з документами, отриманими «Слідством.Інфо, у 2017 році італійська фірма San Tommaso SRL, задекларована Зеленським, придбала 15-кімнатний будинок в тосканському містечку Форте-дей-Мармі. За нього італійська фірма заплатила 3,8 мільйона євро.

Відвідує Зеленський тосканську віллу, невідомо. В його

Instagram вдалося знайти лише одне фото з невідомого італійського містечка,

датований 9 серпня 2017 року. До того часу сім’я Зеленського, швидше

все, вже володіла віллою у Форте-дей-Мармі. На задньому фоні фото, в кінці вузької

італійської вулички, видніється море. Однак зрозуміти, який саме це місто,

неможливо.

Форте-дей-Мармі розташований в регіоні Тоскана, на узбережжі

Тірренського моря в 90 кілометрах від Флоренції. Це містечко облюбували

російські багатії — тут відпочивають олігархи Роман Абрамович, Олег Дерипаска і

члени сім’ї покійного президента РФ Бориса Єльцина.

Журналісти запитали у Володимира Зеленського, чому ця

нерухомість не згадується в декларації кандидата, незважаючи на те, що він з

дружиною — кінцеві бенефіціари фірми San Tommaso SRL, яка володіє майном

у Форте-дей-Мармі. А також користується Зеленський віллою і чому вибрав

саме це місто. «Декларація кандидата заповнена в повній відповідності з

чинним законодавством України», – відповіли ЗМІ в прес-службі кандидата

у президенти.

Зе Вілла: італійський маєток Зеленського. Відеоблог Анні Бабінець

Шоумен і кандидат у президенти України Володимир Зеленський має 15-кімнатну віллу на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі. Це містечко російські медіа називали «московською провінцією» через маєтки російських олігархів.Ще один момент: згадки про віллу в декларації Зеленського немає.Про італійський маєток Зе — у відеоблозі Anna Babinets.#СлідствоІнфо #ЗеВілла

Posted by Слідство.Інфо on Thursday, March 28, 2019

Раніше SKELET-info повідомляв, що Зеленський витратив на виборчу кампанію 102 млн гривень: з них 68 мільйонів гривень йому були перераховані від громадян України, 16 млн грн перерахувала партія «Слуга народу», 11 млн грн переклав сам Зеленський.