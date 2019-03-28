У Росії зросла кількість корупційних злочинів

За перші два місяці цього року в Росії на 8% зросла кількість злочинів корупційної спрямованості. Про це заявив офіційний представник Генеральної прокуратури РФ Олександр Курінний.

За його словами, їх питома вага перевалив за 2% у загальній статистиці.

Так, за перші два місяці 2019 року було зареєстровано понад 314 тис. злочинів, що на 2 тисячі більше, ніж у 2018 році за аналогічний період часу. Таким чином, приріст зареєстрованих злочинів склав 0,6%, додав Курінний.

Кількість злочинів, які пов’язані з отриманням хабара, зросла на 30%. Ще більше – на 37,3% – збільшилася кількість злочинів, пов’язаних з дачею хабара.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін затвердив «Національний план протидії корупції на 2018-2020 роки». Глава держави, зокрема, визначив порядок звітності з боку Рахункової палати, Центробанку, Держдуми, Ради Федерації, Верховного суду і Центрвиборчкому про виконання антикорупційних заходів.