У Сімферополі окупанти будують житловий комплекс для ФСБ на місці українського храму

Окупанти почали самовільне будівництво об’єктів на земельній ділянці Української православної церкви.

Про це пише кримський активіст Андрій Щекун у Facebook.

Будуватимуть житловий комплекс для співробітників Федеральної служби безпеки Росії та московський храм. До анексії земельну ділянку виділили для побудови Кафедрального Собору в ім’я Христа Спасителя Української Православної Церкви Київського Патріархату. Росіяни проводять підготовку до будівництва без будь-яких рішень та оголошень.

“В Сімферополі, біля ліквідованої Української школи-гімназії, на місці, де у 2013 році було виділено земельну ділянку під будівництво Кафедрального Собору в ім’я Христа Спасителя Української Православної Церкви Київського Патріархату, окупанти без будь-яких рішень розпочали будівництво житлового комплексу для працівників ФСБ РФ та розпочаті роботи з геодезії для будівництва храму, скоріш за все московського патріархату…”, – йдеться у повідомленні.

До публікації активіст додав лист, який ще в 2015 році архієпископ Климент отримав від окупаційної адміністрації міста Сімферополь. У листі владику змушували на добровільній основі відмовитися від ділянок та передати ці землі так званого УФСБ в Криму.