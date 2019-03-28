Шахрай з Литви незаконно привласнив понад 100 мільйонів доларів, обдуривши Google і Facebook

Компанії світовим ім’ям стали жертвами литовського шахрая, причому, сумарний розмір фінансових втрат перевищив 100 мільйонів доларів. Евальдас Римаскаускас придумав схему, завдяки якій він незаконно отримав гроші від Google і Facebook.

Незаконна схема, придумана громадянином Литви Эльвадасом Римаскаускасом, принесла йому більше 100 мільйонів доларів. Окремо слід відзначити той факт, що гроші шахрай отримав від компаній зі світовим ім’ям — Google (23 мільйони доларів) і Facebook (100 мільйонів доларів). Свої афери литовець провернув в період з 2013 по 2015 роки, проте широка громадськість дізналася про це тільки зараз, після публікації Мін’юстом США відповідного звіту.

Схема, придумана аферистом, виявилася досить ефективною. Шахрай зареєстрував на території Латвії компанії Quanta Computer Inc — назва досить співзвучно з відомим китайським брендом, який випускає різні компоненти для комп’ютерів і гаджетів. Саме ця схожість і зіграла головну роль. Шахрай переконав співробітників Google і Facebook, що його компанія є підрядником виробника з КНР, використавши також фальшиві документи, сфабриковану листування і підроблені адреси електронної пошти. Для того щоб відмити отримані гроші, зловмисник відкрив банківські рахунки у фінансових установах Латвії, Словаччини, Угорщини та ряду інших країн. Після затримання, аферист визнав свою провину і погодився виплатити Сполученим Штатам близько 50 мільйонів доларів.