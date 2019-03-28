Супрун пояснила українцям, як без ліків перемогти тривожність і агресію перед виборами

На думку голови Моз Уляни Супрун, в останні дні перед виборами в українців зростає рівень стресу, тривожності, агресивного спілкування і навіть проявів неадекватної поведінки. Про це можна судити по активності людей в соцмережах.

Для того, щоб зняти несучу шкоди здоров’ю «наелектризованість» Супрун поділилася радами Американської психологічної асоціації про те, як діяти у виборчий період, щоб зменшити рівень стресу.