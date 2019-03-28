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Супрун пояснила українцям, як без ліків перемогти тривожність і агресію перед виборами

28.03.2019

На думку голови Моз Уляни Супрун, в останні дні перед виборами в українців зростає рівень стресу, тривожності, агресивного спілкування і навіть проявів неадекватної поведінки. Про це можна судити по активності людей в соцмережах.

Для того, щоб зняти несучу шкоди здоров’ю «наелектризованість» Супрун поділилася радами Американської психологічної асоціації про те, як діяти у виборчий період, щоб зменшити рівень стресу.

  • Обмежуйте ваше «споживання» медіа: не дивіться всі виступи кандидатів або телепередачі про них і не гортайте безперервно стрічку в соцмережах. У передвиборчий період є сенс зробити перерву від ЗМІ. Використовуйте цей час для себе і сім’ї.
  • Не розвивайте дискусій, які просто призведуть до конфлікту
  • Визнайте, що стрес і тривога про те, що може статися, не принесуть ніякої користі
  • Що б не сталося в день виборів — життя триває: навіть якщо ваш кандидат не пройде у другий тур — це не катастрофа. Важливо залишатися свідомим громадянином з активною позицією.
  • Голосуйте. Пам’ятайте, відповідальне голосування корисно для здоров’я та національної безпеки нашої держави.

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