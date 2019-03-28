Астрономи знайшли гарячий «суперЮпитер», на якому бушують шторми

Астрономи описали екзопланету, яка знаходиться на відстані 129 світлових років від Землі. Виявилося, цей «суперЮпитер» покритий щільною помаранчевої атмосферою (з високим вмістом заліза і силікатів), в якій вирують сильні урагани.

Планета HR8799e була вперше виявлена у 2010 році біля зірки в сузір’ї Пегаса, однак тепер новий метод дозволив астрономам уточнити деталі. Вчені об’єднали дані чотирьох телескопів, у тому числі найбільшого наземного телескопа в Чилі, за допомогою оптичної інтерферометрії.

Результати підтвердили, що гаряча екзопланета набагато більше і набагато молодше, ніж будь-яка планета нашої Сонячної системи — їй всього 30 мільйонів років. Щільна атмосфера створює парниковий ефект, тому температура на поверхні «суперЮпитера» — близько 1000ºС.

«Згідно з нашими спостереженнями, це розпечений газовий кулю, у верхніх шарах атмосфери якого теплі потоки стрімко проносяться крізь шматки темних хмар з силікатної пилу і частинок заліза. І час від часу проливаються «дощем» вниз. На цій молодій экзопланете відбуваються складні хімічні і фізичні процеси», — говорить астрофізик Сильвестр Лакур з Інституту Макса Планка.

За матеріалами Daily Mail

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