Політолог розповів, чому «Слугу народу 3» краще було не випускати

Заключна частина серіалу «Слуга народу», в якій в ролі президента Голобородько знявся кандидат у президенти Володимир Зеленський, готувалася очевидно під інший результат участі фронтмена студії «95 квартал» у передвиборній гонці. Про це у коментарі розповів політолог Віктор Небоженко.

За його словами, перші два сезони «Слуги народу» були хорошим розважальним кіно, а от третю частину краще було б політтехнологам новоспеченого політика в ефір не випускати.

«Ми переоцінили політтехнологів Зеленського, сильно переоцінили. Цей фільм повинен був вплинути на якусь частину виборців, які ще не вирішили голосувати чи ні. Там був сумбур, там не було якоїсь єдиної мети. Там був насичений 96 квартал. Є 95, ви знаєте, так? Ось вважайте, що ця третя серія це таке «ляскай дверима». Така де політизація, повне знущання над будь-якими українськими якимись міфами, образами і т. д. Це не погано, з одного боку. Цей слабкий фільм, дуже слабкий у творчому і політологічному плані в поєднанні з рейтингом Зеленського робить велику справу. Він зачищає, знущається над 20-річної української політикою», — сказав він.

Політолог вважає, що за задумом творців фільму, він повинен був якось стимулювати виборця. Проте в результаті ніякої суттєвої ролі не відіграє

«Добре видно, що цей фільм планувався під 10 відсотків Зеленського, але не під 20. Тобто він явно не збігається з цим. Я б на місці політтехнологів не випускав фільм. Є відмінні відсотки, є відмінний результат. Не треба було. Він не додав і не зменшив. Не зменшив, тому що частина людей, загалом-то, погоджується із загальним настроєм таким антиполитическим. Зараз вже ніхто не пам’ятає, а Зеленський тоді десь в школу ходив ще, а може бути і в садок, у нас тоді була одна партія, полубандитская, великі мафіозі які торгують нафтою, газом і т. д., вони робили ставку як це не дивно на екологію. І ось ця екологічна партія говорила «Ми проти політики » і вони легко пройшли у Верховну Раду. Так що у Зеленського була, скажімо так предтеча. Тобто, всіляко висміюючи українську політику, він тим самим потрапляє у велике колесо людей, яким вже набридли сьогоднішні політики. І потім просто дика везучість, все-таки йому лише 40 років. Навіть на фоні того ж Порошенка він виглядає молодим», — додав він.

Раніше «Слидство.Інфо» повідомило, що шоумен і кандидат в президенти Володимир Зеленський володіє 15-кімнатної віллою на території італійського курорту Форте-дей-Мармі, в якому відпочивають російські багатії. У відповідь в команді політика заявили, що Зеленський нічого не приховував.