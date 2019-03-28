ГПУ спростувала новину про підозру Гонтаревій, Ложкіну, Стеценку та Філатову

Прес-служба уточнила, що процесуальне законодавство вимагає:

а)наявності достатніх доказів

б) доручення старшого групи прокурорів

в) особистого вручення

«Жодна з цих вимог не була дотримана прокурором К. Куликом. Відтак, зазначені особи не вважаються підозрюваними в розумінні ст. 42 КПК. Правову оцінку дій прокурора Кулика встановить ДБР. Передвиборча трясця явно псує людей», – додала Сарган.

Нагадаємо, що 28 березня у ЗМІ з’єднання явилася новина про те, що Генпрокуратура завершила розслідування проти Сергія другого збору в іспанії. Підозри у відмиванні мільярдів «сім’ї» Януковича оголошені його співучасникам: екс-главі АП Ложкіну та колишній голові Нацбанку Гонтаревій, поважному заступнику голови Адміністрації президента Філатову та іншим.