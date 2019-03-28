«Крим наш, все наше»: Пореченков і Охлобистін записали відео в підтримку Зеленського

Скандальні російські актори Михайло Пореченков та Іван Охлобистін, які неодноразово нешанобливо висловлювався про Україну і підтримували анексію Криму, записали кілька відеосюжетів на підтримку кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Спочатку Пореченков і Охлобистін сходяться на тому, що Зеленський — кращий кандидат на виборах президента України, тому що «артист все-таки, як і ми».

Потім актори погоджуються, що, якщо Зеленський переможе, то буде їм «повинен».

«Слава Україні — Крим наш… Все наше!», — впевнено говорять Пореченков і Охлобистін, випиваючи по чарці (мабуть, горілки).

«Тільки Зеленський», — закінчують своє відео скандальні актори.

Варто нагадати, що Пореченков і Охлобистін їздили на Донбас до бойовиків так званої «ДНР». Пореченков навіть стріляв у донецькому аеропорту в бік українських військових. Обидва артиста підтримували анексію Криму і неодноразово закликали до захоплення України.

І Пореченкову, і Охлобистіну заборонений в’їзд в Україну.