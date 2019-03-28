Виймають мільярди: чому долар росте перед виборами

Розгойдування валютного ринку завершилася 28 березня підвищенням безготівкового курсу долара на 12 копійок — до 27,24-27,25 грн./$, повідомив UBR.ua начальник управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрій Гріненко. Валютний цінник активно йшов вгору, і на піках досягав 27,29-27,30 грн./$, тільки до вечора стався відкат.

Міжбанк лихоманило з трьох причин:

Перша — чисто передвиборча: український бізнес розуміє, що після голосування 31 березня, долар може дорожчати на емоціях, бо не хоче його продавати. Експортери створюють валютний дефіцит. При цьому за все тих же виборів зростає попит на «американця»: сьогодні його активно скуповували іноземці — на всякий випадок закривали угоди по Україні.

— чисто передвиборча: український бізнес розуміє, що після голосування 31 березня, долар може дорожчати на емоціях, бо не хоче його продавати. Експортери створюють валютний дефіцит. При цьому за все тих же виборів зростає попит на «американця»: сьогодні його активно скуповували іноземці — на всякий випадок закривали угоди по Україні. Друга — спекулятивна. Долар стали активніше купувати, щоб придбати євро. Європейська валюта 28 березня сильно впала на світовому ринку, і багатьом не терпілося накупити її за мінімальними цінами.

— спекулятивна. Долар стали активніше купувати, щоб придбати євро. Європейська валюта 28 березня сильно впала на світовому ринку, і багатьом не терпілося накупити її за мінімальними цінами. Третя — податкова. Стало відомо про виплату Держказначейством відшкодування ПДВ на 3,5 млрд. грн. Як тільки бізнес отримав велику партію гривні, став ще менше продавати свою валютну виручку.

«Попит на валюту розігрівався переважно спекулятивними факторами як внутрішніми передвиборними, так і зовнішніми, пов’язаними з черговим розворотом валютної пари долар-євро в бік «американця». У свою чергу, пропозиція на зростаючому курсовому тренді тримається на мінімумі в очікуванні оптимальної точки входу», — зазначив UBR.ua директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

Через зростання міжбанківського курсу підскочили та ціни в обмінниках. Середня вартість долара на продажу людям додала 15 копійок, і досягла 27,30-27,40 грн./$. Мінімальний цінник був на рівні 27,20 грн./$, а максимальний — 27,47 грн./$. При цьому викуп валюти у населення відбувався в рамках 26,80-27,26 грн./$.

Це точно не межа. Фінансисти практично не сумніваються в подальшому подорожчанні долара завтра.

«З урахуванням великої суми на відшкодування ПДВ можна чекати відкриття міжбанку в рамках 27,27-27,35 грн./$. І якщо не станеться ніякого дива, то валютні котирування ще піднімуться. Після виплат Держказначейства, у бізнесу буде предостатньо гривні, і не буде мотивації продавати долар в великих кількостях», — вважає Юрій Гріненко.

Зростання курсу долара чекає і Юрій Гріненко. Він спрогнозував на п’ятницю торгівлю в рамках 27,20-27,30 грн./$.

Єдина умова, при якому банкіри допускають курсової відкат — це валютні інтервенції регулятора. Якщо Нацбанк влаштує передвиборчу розпродаж долари зі своїх резервів. Навряд чи це буде великий економічний сенс, але тільки буде політичний.