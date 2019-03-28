У Києві чоловік підпалив квартиру родичів: троє дітей перебувають у лікарні

У Києві на Троєщині чоловік підпалив квартиру своєї сім’ї. Пожежа почалася за адресою вулиця Сержа Лифаря, 11 на 7 поверсі житлового будинку. З квартир, які знаходяться поблизу, евакуювали людей, але четверо постраждалих отруїлися димом, серед них троє неповнолітніх дітей.

Правопорушника, який вчинив злочин, поліція затримала на місці події. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на прес-службу Нацполиции.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. В даний час дітям надають необхідну допомогу в лікарні. Стало відомо, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння, підпалив речі перед квартирою, де проживала його дружина з сином. На момент події в приміщенні знаходилися її сестра зі своїм 10-річним сином і теща зловмисника. Останнім часом зловмисник не проживав разом зі своєю родиною, а 27 березня прийшов до них додому, і після кількох невдалих спроб вибити двері, підпалив на порозі речі, які лежали в загальному коридорі. Завдяки своєчасному прибуттю рятувальників, вогонь вдалося ліквідувати.

В результаті пожежі були пошкоджені загальні сходи будинку, двері та коридор квартири, в яку намагався потрапити підозрюваний. В результаті події димом отруїлися троє неповнолітніх дітей: племінник дружини і двоє сусідських дітей. Їх госпіталізували для надання медичної допомоги в лікарні «Охматдит». Крім того, постраждала 33-річна сестра дружини правопорушника. Встановлено, що раніше до кримінальної відповідальності він не притягувався.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.