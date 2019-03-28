Газовий договоряняк Бойко і Порошенко: експерт розкрив подробиці

«Чим ближче дата виборів, тим абсурдніше і неймовірніше звучать обіцянки і гасла політиків, які заради влади готові обіцяти навіть зірки з неба і літо в січні»

“Росія пообіцяла Україні знижки на газ, якщо Бойко стане президентом”, — на думку експерта, подібні заголовки в ЗМІ є верхом цинізму. В цьому питанні політолог звертає увагу на ряд суттєвих моментів.

По-перше, Україна купує газ вже сьогодні дешевше обіцяної Бойко вартості у разі його перемоги.

По-друге, Юрій Анатолійович мабуть забув про “своїх” вишках, які Росія фактично вкрала в України. Суд у Гаазі визнав Росію винною в незаконному захопленні наших активів і приступив до визначення обсягу компенсації.

По-третє, варто відзначити недалекоглядність політтехнологів Бойко, які, судячи з усього, забули про те, що саме самовисуванець Бойко є одним з основних винних у високих тарифів і вартості газу для населення, які ми маємо сьогодні.

На думку Рудякова, Фірташ, Бойко, Льовочкін — завдяки цим людям сьогодні тарифи в Україні стали називати завищеними і саме завдяки їм ми змушені оплачувати рахунки несумірні з середньостатистичними доходами.

«Ну красти з кишень українців на реалізацію своїх політичних амбіцій пан Бойко міг навчитися у свого реального старшого товариша по політичному житті — Петра Порошенка. Останнього звинувачують у будівництві так званої сітки і підкуп виборців за рахунок державного бюджету. Так що не виключено, що Юрій Анатолійович, міг перейняти цей досвід, адже, як кажуть, поганий приклад заразливий», — пише експерт.

“Петро Олексійович, разом зі своїм ручним кандидатом Бойко вкотре намагаються нахабно обдурити українців і впарити нам зниження тарифів на газ, які ці двоє підняли до небес. Один пообіцяв штатам повне підкорення, не забувши і про свої кишені, другий видається мовчки робить те, що скаже Банкова», — зазначає Рудяков.

Експерт також висловив думку, що асоціативні ігри Росія-Бойко-Тимошенко Бойко затіяв щоб запудрити мізки патріотично налаштованому електорату Юлії Володимирівни і знизити її рейтинги і шанси потрапити у другий тур.

«Втім, Петро Олексійович, згідно з соцопитуваннями, програє всім кандидатам у другому турі, крім развечто Бойко.Тим більше, коли на політичній арені утворився вже більш стабільний опозиційний союз Вілкул-Мураєв, якому Південно-Східний електорат довіряє в рази більше», — стверджує політолог.