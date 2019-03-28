ТОП-100 найдорожчих патентів в Україні оцінили в $278 млн.

Такі дані представлені в дослідженні компаній Innolytics Group і AEQUO. Середня вартість ТОП-100 найдорожчих патентів у США, більше ніж вартість ТОП-100 аналогічних патентів в Україні приблизно у 12-13 разів.

США володіє найдорожчим патентом з усієї бази даних, яка існує в Patsnqp (US20180068897A1) і оцінюється більш ніж в $69 млн, це 25% патентного портфеля ТОП-100 найдорожчих патентів в Україні.

Вартість кожного з ТОП-10 патентів в США не менш $40 млн, у той час як українська коливається в межах від $11 млн до майже $43 млн.

При цьому, найбільша частка патентів припадати на технологічні і фармацевтичні компанії. Приміром, Google на другій позиції за кількістю зареєстрованих в Україні патентів. Один з патентів Google в Україні метод обслуговування розкриваються елементів контенту оцінюється в $1,07 млн.