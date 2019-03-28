ДБР початок розслідування відносно Ситника

Державне бюро розслідувань почало розслідувати кримінальне провадження щодо можливого втручання у вибори США 2016 року директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

Про це заявив глава ДБР Роман Труба.

Як він стверджує, кримінальне провадження за цим фактом зареєстровано працівниками Генеральної прокуратури.

«Нещодавно зареєстрували», — повідомив він.

За словами Романа Труби, ДБР тільки починає слідчі дії в цьому провадженні.

У видавництві нагадали, що раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю виданню The Hill заявив, що НАБУ і безпосередньо Артем Ситник нібито впливали на хід президентських виборів в США в 2016 році.