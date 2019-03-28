Кабмін призначив голову Державної служби геології та надр

Кабінет міністрів призначив на посаду голови Державної служби геології та надр Олега Кирилюка, який з травня 2017 року був виконуючим обов’язки керівника відомства.

Як передає БизнесЦензор, відповідне розпорядження Кабміну №180-р від 27 березня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно з документом, Кирилюк призначений на посаду з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років і випробувальним терміном на три місяці.

У той же час іншим розпорядженням – №179-р від 27 березня – Кирилюк звільнений з посади заступника голови Держгеонадр.

Як повідомлялося, на початку березня Комісія з питань вищого корпусу державної служби відібрала на вакантну посаду голови Державної служби геології та надр нинішнього виконуючого обов’язки голови цього органу Олега Кирилюка.

Нагадаємо, Олег Кирилюк займає посаду в. о. голови Держгеонадр з травня 2017 року. Як повідомляв БЦ, чиновник, близький до прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, а його заступник Микола Фощій – до міністра екології Остапа Семерака.

Восени 2016 року Кирилюк виграв конкурс на посаду заступника голови Держгеонадр, але тоді суд скасував призначення через порушення процедури відбору. Тоді ж суд скасував результати конкурсу щодо першого заступника голови відомства, який виграв Микола Фощій, також призначений заступник голови Держгеонадр, в один день з Кирилюком.

У вересні 2018 році Фощій був затриманий прокуратурою за підозрою в отриманні $3 тис. хабара за видачу спецдозволу на видобування торфу. Пізніше він вніс заставу у розмірі 105,72 тис. грн і вийшов зі слідчого ізолятора. Як свідчать дані на сайті Держгеонадр, він продовжує обіймати посаду заступника голови відомства.